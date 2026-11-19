W Danii połączenie migreny i historii palenia powiązano z najwyższym ryzykiem udaru niedokrwiennego i krwotocznego przed 60. rokiem życia wśród kobiet, które rodziły. Do takiego wniosku doszli autorzy badania opublikowanego 18 listopada 2026 roku w czasopiśmie Neurology, informuje News-Medical.

Dane od prawie 1,7 mln uczestniczek

Naukowcy przeanalizowali duńskie rejestry zdrowotne i rejestry urodzeń z okresu 27 lat oraz wybrali prawie 1,7 mln osób w wieku od 15 do 60 lat, które rodziły. Informacje o migrenie pochodziły z rejestrów, a dane dotyczące palenia opierały się na samoocenie uczestniczek.

U 82,8% uczestniczek nie występowała ani migrena, ani historia palenia. Samą migrenę miało 3,9%, tylko historię palenia — 12,8%, a oba czynniki — 0,5%. Badacze oceniali 20-letnie ryzyko udaru niedokrwiennego, udaru krwotocznego i zgonu.

Najwyższe wskaźniki w grupie z dwoma czynnikami

Ryzyko udaru niedokrwiennego wynosiło 0,8% w grupie bez obu czynników, 1,3% w grupie z migreną, 1,5% wśród uczestniczek z historią palenia oraz 2,8% u osób z migreną i historią palenia. W przypadku udaru krwotocznego odpowiednie wartości wynosiły 0,3%, 0,5%, 0,6% i 0,9%.

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Ryzyko zgonu w okresie obserwacji wynosiło 1% w grupie bez obu czynników, 1,2% w grupie z migreną, 2,3% wśród uczestniczek z historią palenia oraz 3,4% w grupie z oboma czynnikami.

Po uwzględnieniu wieku, liczby porodów, podwyższonego ciśnienia tętniczego, cukrzycy i innych czynników ryzyko wczesnego udaru niedokrwiennego w grupie z migreną i historią palenia było 3,6 razy wyższe niż wśród kobiet bez tych czynników. W przypadku udaru krwotocznego ryzyko było 2,6 razy wyższe, a ryzyko zgonu — ponad trzykrotnie wyższe.

Autorzy podkreślili, że badanie wykazało związki statystyczne, a nie udowodniło przyczynowego wpływu migreny lub palenia na udar i śmierć. Wśród ograniczeń wymienili możliwe niepełne odnotowanie migreny i palenia w rejestrach, a także fakt, że dane o paleniu w czasie ciąży niekoniecznie odzwierciedlają długotrwałe nawyki danej osoby.

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