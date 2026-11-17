Mikroroboty, których ruchem można sterować za pomocą zewnętrznego pola magnetycznego, pomogły skuteczniej kierować leki rozpuszczające zakrzepy do zablokowanych naczyń w badaniach na świniach. Jak informuje Live Science, technologię rozwija zespół profesor systemów mikromedycznych ETH Zürich Simone Schürle. Wyniki badania nie zostały jeszcze opisane w recenzowanej pracy naukowej.

Jak działają mikroroboty

Każdy mikrorobot ma wydłużony kształt i składa się z magnetycznego szkieletu z nanocząstek tlenku żelaza, pokrytego ochronną powłoką z polimeru hydrożelowego. Obracające się pole magnetyczne sprawia, że cząstki przewracają się i przemieszczają przez naczynie, tworząc niewielkie wiry. Według założenia badaczy ma to pomagać kierować lek do zakrzepu.

Sztywny magnetyczny szkielet zapewnia przewidywalny obrót cząstek, a żelowa powłoka ma zapobiegać ich sklejaniu się. Rozwiązanie zainspirowały bakterie posiadające struktury magnetyczne i orientujące się według ziemskiego pola magnetycznego.

Wyniki testów

Najpierw system sprawdzono w silikonowym modelu naczynia krwionośnego z zakrzepami z krwi świńskiej. W połączeniu z mikrorobotami lek trombolityczny rozpuszczał blokady około 10 razy szybciej niż przy użyciu samych leków.

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Następnie badacze przeprowadzili eksperyment na żywych świniach, umieszczając zakrzepy w naczyniach nerkowych zwierząt. Po podaniu mikrorobotów wraz z lekiem rozpuszczającym zakrzepy udało się przywrócić przepływ krwi na większym obszarze niż w przypadku zastosowania wyłącznie leku.

Kolejny etap

Wcześniejsze badania na myszach wykazały, że tlenek żelaza i polimerowa powłoka bezpiecznie rozkładają się w organizmie w ciągu kilku tygodni. Jednocześnie najnowsze testy na świniach nie oceniały, jak urządzenie rozkłada się w organizmie ani jak zwierzęta czuły się po rozpuszczeniu zakrzepów.

Zespół planuje przeprowadzić dłuższe badania bezpieczeństwa na większych zwierzętach, zanim przejdzie do badań z udziałem ludzi. Naukowcy przypuszczają, że w przyszłości mikroroboty będzie można podawać wraz z lekami trombolitycznymi i sterować nimi za pomocą ukierunkowanych elektromagnesów w ramach istniejących procedur leczenia zakrzepów.

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