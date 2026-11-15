Mediolańscy prokuratorzy badają domniemane „safari” na cywilów w Sarajewie podczas wojny w Bośni. Po raz pierwszy o tym śledztwie publicznie poinformowali sami prokuratorzy, podaje Der Spiegel.

Możliwy udział zamożnych Europejczyków

Według publikacji zamożni Europejczycy mieli rzekomo płacić za możliwość strzelania do cywilów. Twierdzenia te są przedmiotem śledztwa, a nie ustalonymi faktami.

Materiał dotyczy możliwej zapłaty za strzelanie do cywilów, co Der Spiegel nazywa domniemanymi „Sarajevo-Safaris”. Jedna ze świadkiń wspomniała o gościach, którzy mieli urządzenia do widzenia w nocy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena prokuratora

Na opublikowanym przez Der Spiegel zdjęciu widoczny jest prokurator Viola w Mediolanie. Nazwał tę sprawę „przypadkiem, od którego krew zastyga w żyłach”.

Artykuł napisał Walter Mayr, który relacjonował z Mediolanu. Der Spiegel opublikował materiał 15 listopada 2026 roku o 09:08.

Czytaj nas na