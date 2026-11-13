Nigeryjski miliarder Aliko Dangote powiedział, że kilka krajowych firm naftowych i gazowych jest winnych lokalnym bankom około 7 mld USD. Według niego w związku z tym większość krajowego finansowania bankowego dla sektora została wstrzymana. Powiedział to na konferencji Nigeryjskiego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Poszukiwań Ropy Naftowej w Lagos, informuje OilPrice.

Dangote nie wymienił firm-dłużników, nie przedstawił struktury zadłużenia ani nie sprecyzował, jaka jego część jest przeterminowana. Wezwał również banki do aktywniejszego kredytowania operatorów należących do Nigeryjczyków, aby byli oni mniej zależni od poszukiwania finansowania za granicą.

Plany dotyczące wydobycia

Rząd Nigerii planuje zwiększyć wydobycie ropy do 3 mln baryłek dziennie do 2030 roku. Według ostatnio przytoczonych danych w październiku kraj wydobywał 1,51 mln baryłek dziennie, wobec 1,53 mln baryłek dziennie we wrześniu.

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Październikowy wynik pozwolił Nigerii realizować kwotę OPEC wynoszącą 1,5 mln baryłek dziennie przez szósty miesiąc z rzędu. Dangote uważa cel 3 mln baryłek dziennie za niewystarczająco ambitny, przypominając o wcześniejszym celu 4,2 mln baryłek dziennie do 2024 roku, którego kraj nie osiągnął.

Runda licencyjna i długi rafinerii

Nigeryjska komisja regulująca wydobycie ropy oferuje 40 bloków w ramach rundy licencyjnej na 2026 rok. Regulator informował, że 22 niedawni odbiorcy licencji muszą zapewnić wydobycie na poziomie co najmniej 250 tys. baryłek dziennie w ciągu pięciu lat.

Rafineria Dangote niedaleko Lagos, o zdolności przerobowej 650 tys. baryłek dziennie, miała pod koniec czerwca dług w wysokości 7,9 bln nair, czyli około 5,8 mld USD. W pierwszym półroczu zakład zmniejszył go o 798 mld nair. Jednocześnie Dangote nie sprecyzował, czy zadłużenie jego rafinerii uwzględniono w podanej przez niego kwocie długu sektora naftowego.

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