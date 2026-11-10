W Australii Aleksandra Bert i jej mąż Julian przekazali 120 mln dolarów dziesięciu funduszom ochrony przyrody. Jest to jeden z największych darów charytatywnych na ochronę natury w historii kraju, informuje ABC News Australia.

Australian Wildlife Conservancy (AWC) otrzymała 25 mln dolarów — największy grant w historii organizacji. AWC współpracuje z właścicielami ziemskimi i kupuje nieruchomości w różnych częściach Australii, gdzie realizuje projekty odbudowy ekosystemów i przywracania rodzimych gatunków zwierząt do ich naturalnego środowiska.

Według Rebekki Dite, regionalnej ekolog AWC w północnej Australii, organizacja obecnie zarządza terenami stanowiącymi około 1,7% powierzchni kontynentu australijskiego. Jej strategia zakłada zwiększenie tego wskaźnika do 5% — to obszar porównywalny z terytorium Niemiec. Dite powiedziała, że darowizna może pomóc organizacji osiągnąć ten cel.

Badania nad nietoperzami

AWC planuje przeznaczyć część środków na badania nad nietoperzami. Specjalista organizacji Oli Eilen zaznaczył, że nietoperze stanowią ponad 20% wszystkich ssaków, jednak zazwyczaj nie są uwzględniane w zarządzaniu ochroną przyrody.

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Jak powiedział, badacze będą mogli zbadać obszary chronione AWC w Australii, aby ustalić rozmieszczenie nietoperzy, zidentyfikować gatunki zagrożone oraz prawdopodobnie odnotować nowe odkrycia.

Środki dla Bush Heritage Australia

Kolejne 25 mln dolarów otrzymała Bush Heritage Australia. Bruce Webber, kierownik działu nauki i ochrony przyrody organizacji, nazwał finansowanie „całkowicie transformacyjnym”. Według niego środki niemal natychmiast zostaną przeznaczone na zakup liczącej 20 tys. hektarów stacji hodowli bydła Wooroora w pobliżu Cairns.

W Bush Heritage Australia nazwano Wooroora największym pojedynczym nabytkiem organizacji. Webber uważa, że skutki darowizny będą zauważalne w ciągu kolejnych 10–15 lat i mogą wpłynąć na ochronę bioróżnorodności.

Aleksandra Bert oświadczyła, że darowizna wydawała się małżeństwu właściwą decyzją w obliczu szybkiego pogarszania się stanu środowiska naturalnego. Małżeństwo posiada również stację hodowli bydła Bullo River Station w północnej Australii, gdzie AWC realizuje programy zarządzania gruntami we współpracy z właścicielami.

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