Szef brytyjskiego MSZ Ed Miliband oświadczył, że podczas przyszłych nieformalnych rozmów z przywódcami UE mogą być rozważane wszystkie warianty dalszych relacji, w tym możliwy powrót kraju do bloku. Informuje o tym The Guardian.

Nowe porozumienia z UE

Oświadczenie padło po tym, jak Wielka Brytania i UE ogłosiły porozumienia dotyczące standardów żywności i napojów, handlu emisjami oraz programu mobilności młodzieży.

Zgodnie z planem 100 tys. młodych Brytyjczyków będzie mogło mieszkać, pracować, studiować i podróżować w UE. Obywatele państw Unii Europejskiej będą mieli podobne możliwości w Wielkiej Brytanii.

Andy Burnham oświadczył, że porozumienia mogą zwiększyć PKB Wielkiej Brytanii o 0,5%, co oszacował na 17 mld funtów szterlingów. Według niego projekt przepisów służących wdrożeniu umów ma zostać wniesiony do parlamentu w przyszłym tygodniu.

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Dalsze negocjacje

Miliband poinformował, że w ciągu najbliższego roku Burnham przeprowadzi z UE dodatkowe nieformalne rozmowy dotyczące dalszych kroków. Zaznaczył również, że umowy zawarte w tym tygodniu są granicą tego, co jest możliwe przed kolejnymi wyborami powszechnymi.

Jednocześnie pakiet trzech porozumień może upaść za sześć miesięcy: UE oświadczyła, że może go zablokować, jeśli Wielka Brytania nie pozwoli studentom z państw Unii Europejskiej studiować na brytyjskich uniwersytetach po stawkach obowiązujących studentów krajowych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że jest przekonana o możliwości znalezienia rozwiązania.

Od objęcia władzy w 2024 roku Partia Pracy dotrzymuje przedwyborczych obietnic, by nie przywracać kraju do jednolitego rynku ani unii celnej UE oraz nie przywracać swobody przepływu osób. Miliband powiedział, że rząd szanuje wynik głosowania z 2016 roku, jednak świat i Europa od tego czasu znacząco się zmieniły.

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