Angielski klub piłkarski Millwall częściowo zamknie stadion The Den po decyzji komisji regulacyjnej, która potwierdziła dwa zarzuty Angielskiego Związku Piłki Nożnej dotyczące dyskryminacyjnych przyśpiewek kibiców. Jak informuje Sky Sports News, jest to pierwszy przypadek, gdy klub z czterech najwyższych klas rozgrywkowych angielskiej piłki nożnej otrzymał taką karę.

Sankcje dla klubu

Komisja ustaliła, że podczas styczniowego meczu u siebie z Charlton kibice skandowali hasła zawierające dyskryminacyjne odniesienia do niepełnosprawności i orientacji seksualnej. Millwall przyznał się do postawionych mu zarzutów.

Klubowi nakazano częściowe zamknięcie stadionu na dwa mecze, jednak wykonanie sankcji dotyczącej jednego spotkania zawieszono do końca sezonu 2027/28. Millwall został również ukarany grzywną w wysokości 70 tys. funtów szterlingów i zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania. Klub otrzymał ostrzeżenie dotyczące dalszego postępowania, a plan działań Angielskiego Związku Piłki Nożnej przedłużono do końca następnego sezonu.

Na mecz z Sheffield United 8 grudnia zamknięte zostaną sektory 19, 20, 47 i 48 trybuny Dockers Stand, czyli łącznie 1274 miejsca. W pisemnym orzeczeniu komisja stwierdziła, że stopień odpowiedzialności klubu za te incydenty był znaczący.

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Reakcja kierownictwa

Dyrektor zarządzający Millwall Mark Fairbrass przeprosił wszystkich dotkniętych przyśpiewkami, przyznając, że klub nie zrobił wystarczająco dużo. Jednocześnie powiedział, że Millwall jest rozczarowany decyzją i już wdrożył nowe procedury, aby zapobiec powtórzeniu się podobnych przypadków.

Według Fairbrassa wszyscy zidentyfikowani uczestnicy dyskryminacyjnych przyśpiewek podczas meczu z Charlton mieli mniej niż 18 lat. Wezwał do działań edukacyjnych wśród kibiców oraz współpracy klubów, Angielskiego Związku Piłki Nożnej i organizacji Kick It Out.

Był to pierwszy przypadek dyskryminacyjnych przyśpiewek na The Den od meczu Pucharu Anglii z Evertonem w 2019 roku. Jednocześnie od kwietnia 2023 roku odnotowano jeszcze trzy podobne incydenty z udziałem kibiców Millwall podczas meczów wyjazdowych.

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