Departament Energii USA wydał siódmy „nadzwyczajny” nakaz zobowiązujący elektrownię węglową J.H. Campbell w stanie Michigan do pozostania otwartą przez kolejne 90 dni. Jak informuje Electrek, nowy nakaz będzie obowiązywał do połowy lutego. Planowane zamknięcie elektrowni miało nastąpić 534 dni temu.

Decyzja po wyroku sądu

Resort wyjaśnia takie nakazy koniecznością utrzymania niezawodności dostaw energii elektrycznej. Według publikacji Departament Energii zastosował takie rozporządzenia wobec sześciu elektrowni węglowych i jednej elektrowni naftowo-gazowej w sześciu stanach.

Federalny sąd apelacyjny wcześniej zablokował nadzwyczajny nakaz dotyczący J.H. Campbell. Sąd jednogłośnie uznał, że nie było nadzwyczajnych okoliczności uzasadniających dalszą pracę elektrowni. Jednocześnie Departament Energii złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie tej decyzji i wydał nowy 90-dniowy nakaz.

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Koszty dla konsumentów

Właściciel elektrowni, Consumers, wskazał w złożonym dokumencie, że od początku obowiązywania pierwszego nadzwyczajnego nakazu do 30 września 2026 roku spodziewa się wystąpić do Federalnej Komisji Regulacji Energetyki USA o zwrot 303 mln dolarów kosztów związanych z tymi rozporządzeniami.

Electrek zaznacza, że kwota ta dotyczy wyłącznie J.H. Campbell i nie obejmuje kosztów innych elektrowni, których działalność przedłużono na podstawie podobnych nakazów. Publikacja informuje również, że właściciele elektrowni objętych tymi nakazami składali wobec nich sprzeciwy.

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