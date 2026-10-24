Chińscy i tureccy naukowcy zbadali geologiczne formowanie się złoża Kizildżaoren — największego znanego złoża metali ziem rzadkich w Turcji — i ocenili jego mineralizację jako niewielką pod względem skali. Jak informuje South China Morning Post, badacze uważają, że obiekt raczej nie stanie się w najbliższym czasie dużą globalną alternatywą dla obecnych producentów pierwiastków ziem rzadkich.

Kierownik badania, profesor University of Science and Technology of China oraz Hebei GEO University Yang Xiaoyong, stwierdził, że mineralizacja w Kizildżaoren jest „niewielka pod względem skali” i wciąż daleka od dużych złóż metali ziem rzadkich. Według niego na razie nie ma dowodów na istnienie znaczących złóż metali ziem rzadkich w Turcji ani w innych krajach Bliskiego Wschodu.

Jak powstawało złoże

Recenzowane badanie opublikowano online w czasopiśmie Acta Geologica Sinica 9 października. W pracach uczestniczyli specjaliści z China University of Mining and Technology, University of Science and Technology of China, Hebei GEO University, Istanbul University-Cerrahpasa, Shanxi Energy Institute oraz Xi’an Center of the China Geological Survey.

Autorzy przeanalizowali geochemię skał, dane mineralogiczne, zawartość pierwiastków śladowych we fluorycie oraz izotopy strontu. Opisali trzy etapy powstawania złoża: intruzję magmy karbonatytowej w otaczające skały, oddzielenie fazy ciekłej i utworzenie płynów hydrotermalnych wzbogaconych w pierwiastki ziem rzadkich, fluor i siarczany, a także wpływ wód atmosferycznych. Na ostatnim etapie osadzały się fluoryt, baryt i minerały ziem rzadkich.

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Szacunki dotyczące rudy i trudności wydobycia

Według wstępnej oceny, na którą powołuje się artykuł, zasoby rudy metali ziem rzadkich w Kizildżaoren wynosiły około 4,67 mln ton przy średniej zawartości 2,78%. Jednocześnie wskaźnik ten odzwierciedla całkowitą ilość rudy, a nie ilość przetworzonych tlenków pierwiastków ziem rzadkich, dlatego bezpośrednie porównanie z danymi dotyczącymi innych złóż jest ograniczone przez różnice w standardach raportowania.

Dla porównania, największe na świecie złoże Bayan Obo w Mongolii Wewnętrznej ma ponad 57,4 mln ton zasobów metali ziem rzadkich przy średniej zawartości około 6% tlenków. Yang zaznaczył, że Kizildżaoren należy do tej samej ogólnej klasy magmowych karbonatytów co chińskie złoże Maoniuping, lecz znacznie różni się skalą od Bayan Obo.

Dodatkową przeszkodą są zagrożenia dla środowiska: w niektórych próbkach z Kizildżaoren wykryto ponad 1 000 części na milion toru. Naukowiec podkreślił, że nie jest to średni wskaźnik dla całego złoża, lecz wydobycie pierwiastków ziem rzadkich wiąże się z kosztami środowiskowymi. Zaznaczył również, że praca ma charakter wyłącznie akademicki i sama w sobie nie jest w stanie zmienić globalnych łańcuchów dostaw.

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