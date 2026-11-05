Ministerstwo Finansów Finlandii zaproponowało wprowadzenie rocznej opłaty w wysokości około 30 euro za karty biblioteczne dla dorosłych. Inicjatywa należy do ponad 100 propozycji cięć wydatków i podwyżek podatków, które, zdaniem resortu, mogłyby pomóc następnemu rządowi zrównoważyć gospodarkę, informuje YLE News.

Oczekiwane wpływy

Według szacunków ministerstwa opłata za karty mogłaby przynosić państwu około 36 mln euro rocznie. Karty do bibliotek publicznych w kraju są obecnie bezpłatne: jest to zgodne z zasadą dostępności podstawowych usług dla wszystkich.

Niezależna bibliotekarka i popularyzatorka czytelnictwa Päivi H. Jokitalo podkreśliła, że bezpłatny dostęp do bibliotek jest zagwarantowany ustawowo. Pierwsza fińska ustawa biblioteczna, przyjęta w 1928 roku, przewiduje bezpłatne korzystanie z bibliotek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obawy dotyczące dostępu

Według Jokitalo biblioteki są w Finlandii wykorzystywane szczególnie aktywnie: około 2 mln osób ma karty biblioteczne, a w ubiegłym roku odnotowano 87,9 mln wypożyczeń. Oznacza to około 14–15 wypożyczeń na osobę rocznie. Około 40% ludności korzysta z bibliotek lub jest w nich zarejestrowane.

Jokitalo powołała się na europejskie badania, które wskazują, że w krajach z płatnymi usługami bibliotecznymi ludzie rzadziej korzystają z bibliotek. Przypomniała również, że pod koniec lat 90. podobny pomysł był już omawiany w Finlandii, lecz zrezygnowano z niego po reakcji społecznej.

Kwestia dostępu do bibliotek jest również łączona ze spadkiem umiejętności czytania i pisania w Finlandii, zwłaszcza wśród dzieci, nastolatków i młodzieży. Jednocześnie krajowa strategia alfabetyzacji zakłada, że do 2030 roku kraj stanie się najbardziej piśmienny na świecie.

Czytaj nas na