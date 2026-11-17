Japońskie Ministerstwo Finansów odłoży wprowadzenie nowego rodzaju obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu, których emisję wcześniej planowano najwcześniej w styczniu. Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa, powiedziały o tym dwa źródła zaznajomione ze sprawą. Według nich resort chce najpierw upewnić się, że popyt inwestorów na te papiery wartościowe będzie stabilny.

Przegląd planów emisji

Źródła zaznaczyły, że Ministerstwo Finansów nie wyznaczy daty uruchomienia, dopóki nie oceni możliwości regularnej emisji takich obligacji. Resort rozważał emisję dwuletnich papierów o zmiennym oprocentowaniu i badał zainteresowanie potencjalnych nabywców.

Resort nie skomentował natychmiast tych informacji. Według źródeł decyzja ma znaleźć odzwierciedlenie w planie emisji japońskich obligacji skarbowych na rok fiskalny 2027. Plan jest oczekiwany pod koniec roku po konsultacjach z głównymi dealerami i innymi uczestnikami rynku, w tym podczas spotkania zaplanowanego na 26 listopada.

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Zmiana sytuacji na rynku

Obligacje o zmiennym oprocentowaniu różnią się od papierów o stałym kuponie tym, że ich płatności są dostosowywane do rynkowych stóp procentowych. Może to chronić inwestorów przed stratami w przypadku wzrostu rentowności obligacji.

Ministerstwo rozpoczęło przygotowania nowego instrumentu w 2024 roku, licząc na wsparcie zainteresowania inwestorów japońskim długiem publicznym w obliczu odchodzenia Banku Japonii od wieloletniej ultraluźnej polityki pieniężnej i podwyżek stóp. Jednocześnie rynek w coraz większym stopniu uwzględnia w cenach przyszłe podwyżki stóp, co, według źródeł, osłabiło atrakcyjność takich papierów jako zabezpieczenia przed wzrostem rentowności.

Japonia wcześniej emitowała 15-letnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Proponowany dwuletni instrument mógłby stać się pierwszą w kraju krótkoterminową obligacją skarbową tego typu. Według źródeł Ministerstwo Finansów planuje wrócić do rozpatrzenia emisji podczas pośredniego przeglądu planu w czerwcu.

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