Niemieckie Federalne Ministerstwo Finansów rozważa zastąpienie klas podatkowych III i V dla małżonków oraz zarejestrowanych partnerów zautomatyzowaną procedurą współczynnika. Tagesschau poinformowało o tym, powołując się na źródła w resorcie. Według stacji rząd federalny omawia ten plan z krajami związkowymi.

Zautomatyzowana procedura

W ramach nowej procedury opodatkowanie partnerów automatycznie uwzględniałoby podział ich dochodów. W ministerstwie uważają, że w przypadku przejścia na ten system wiele par składających wspólne zeznanie nie będzie już musiało składać deklaracji podatkowej.

Inicjatywa ma zostać włączona do planowanej na 2027 rok ustawy o uproszczeniu opodatkowania. Ministerstwo wyjaśnia ją dążeniem do ograniczenia biurokracji dla obywateli i obciążenia organów podatkowych. W resorcie zaznaczają, że połączenie klas III i V tylko rzadko odpowiada faktycznej proporcji dochodów w parze, dlatego obliczenia trzeba obecnie korygować w deklaracji.

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Możliwe konsekwencje

Obecnie małżonkowie lub zarejestrowani partnerzy mogą wybrać klasę IV dla obojga, czyli procedurę współczynnika, albo połączenie klas III i V. W drugim wariancie partner o wyższych dochodach ma niższe miesięczne potrącenia podatkowe w klasie III, a drugi — wyższe potrącenia w klasie V.

Według oceny ministerstwa, jeśli reforma zostanie wprowadzona, łączna kwota podatku dochodowego dla pary nie zmieni się, jednak obciążenie podatkowe będzie inaczej rozłożone między partnerów. Resort oczekuje również, że może to stworzyć dodatkowe zachęty do pracy dla partnera o niższych zarobkach. Obecnie około 12 milionów małżonków i zarejestrowanych partnerów ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej z powodu kombinacji III i V.

Jednocześnie realizacja planu nie jest gwarantowana, ponieważ taka reforma nie znalazła się w umowie koalicyjnej. Bawarski minister finansów Albert Füracker z CSU sprzeciwił się inicjatywie, a Fritz Güntzler, przedstawiciel frakcji CDU/CSU do spraw finansowych, oświadczył, że automatyzacja procedury współczynnika może być użyteczna także bez likwidacji klas III i V.

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