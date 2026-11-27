W Rumunii Ministerstwo Finansów przypomniało rządowi, że przekroczenie przez dług publiczny poziomu 60% produktu krajowego brutto uruchamia przewidziane prawem ograniczenia wydatków oraz inne działania mające obniżyć dług poniżej tego wskaźnika.

Ograniczenia wydatków

Chodzi o przepisy ustawy o odpowiedzialności fiskalno-budżetowej nr 69/2010. Jak informuje Romania Insider, przepisy te przewidują zamrożenie łącznych wydatków na zabezpieczenie społeczne oraz funduszu wynagrodzeń w sektorze publicznym.

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Takie ograniczenia powinny obowiązywać, dopóki dług publiczny nie spadnie poniżej progu 60% PKB. Publikacja zauważa, że zgodnie z wnioskami dokumentu prawdopodobnie nie nastąpi to przed końcem okresu prognozy w 2031 roku. Jednocześnie dokument nie zawiera ostatecznego wniosku.

Wyjątek w nadzwyczajnych okolicznościach

Ustawa zawiera również klauzulę derogacyjną — ustęp 5 artykułu 13. Może ona zostać zastosowana w nadzwyczajnych okolicznościach, ale wyłącznie pod warunkiem, że nie zagrozi to stabilności długu publicznego w średniej i długiej perspektywie.

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