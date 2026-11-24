Miniaturowy mikroskop przymocowany do głowy myszy rejestruje aktywność neuronów, gdy zwierzę bada naturalne dla siebie środowisko i wchodzi w interakcje z innymi myszami. O urządzeniu informuje Nature w materiale z 24 listopada 2026 roku.

Aktywność podczas ruchu

Materiał ma format News & Views Forum. Specjaliści omawiają w nim technologię miniaturowego urządzenia oraz możliwości jej zastosowania. Opis Nature wskazuje, że urządzenie rejestruje aktywność neuronalną, gdy myszy przemieszczają się w środowisku i wchodzą ze sobą w interakcje.

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Autorzy materiału

Autorami publikacji są Weijian Yang z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis oraz Marco Tripodi z Laboratorium Biologii Molekularnej MRC w Cambridge.

W sekcji The Paper in Brief Nature odsyła również do pracy Zhanga i współautorów, opublikowanej w czasopiśmie Nature, w tomie 659, na stronach 987–999.

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