Estońska minister gospodarki i przemysłu Liina Vahtras nie zatwierdziła projektu rozporządzenia, które miało umożliwić producentom dobrowolne stosowanie oznakowania Nutri-Score na produktach spożywczych. System przygotowało estońskie Ministerstwo Spraw Regionalnych i Rolnictwa, informuje ERR News.

Nutri-Score przypisuje produktom ogólną ocenę wartości odżywczej według pięciostopniowej skali kolorystycznej z literami. Zakłada się, że takie oznaczenie ma ułatwić konsumentom wybór zdrowszych produktów.

Zastrzeżenia do projektu

Vahtras oświadczyła, że przed wprowadzeniem konkretnego systemu należy dokładniej ocenić potrzebę jego zastosowania, możliwe alternatywy oraz konsekwencje dla biznesu. Jej zdaniem dokumenty towarzyszące projektowi niewystarczająco wyjaśniają, w jaki sposób uwzględniono zastrzeżenia producentów żywności, jakie alternatywy rozważano oraz jakie mogłyby być środki ograniczania ryzyka.

Producenci żywności zdecydowanie sprzeciwili się Nutri-Score. Uważają system za potencjalnie wprowadzający w błąd, a jego wpływ na zdrowie publiczne za nieudowodniony naukowo. Jednocześnie pediatrzy poparli oznakowanie, podkreślając, że codziennie widzą skutki otyłości, a obecne informacje na opakowaniach nie są wystarczająco zrozumiałe dla konsumentów.

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Koszty i alternatywy

Według minister firmy i stowarzyszenia branżowe, które zwracały się do Ministerstwa Gospodarki i Komunikacji, nie widzą wyraźnej potrzeby stosowania Nutri-Score w Estonii. Ich zdaniem oznakowanie nie zapewni przewagi konkurencyjnej ani dodatkowych możliwości sprzedaży na rynkach eksportowych.

Vahtras zaznaczyła również, że Nutri-Score nie jest stosowany na głównych rynkach sąsiadujących z Estonią. W krajach nordyckich, w tym w Szwecji i Danii, stosuje się oznakowanie Keyhole. Wskazała, że badania świadczą o tym, iż Nutri-Score może ułatwiać porównywanie właściwości żywieniowych produktów, jednak jego wpływ na rzeczywiste decyzje kupujących jest umiarkowany.

Minister podkreśliła, że dobrowolne przystąpienie do systemu i tak będzie wymagało kosztów aktualizacji opakowań, obliczania ocen, druku i innych procedur. Uważa również, że należy porównać Nutri-Score z innymi europejskimi systemami oznakowania oraz ocenić zasadność oczekiwania na wspólną decyzję Unii Europejskiej. Kwestię zgodności Nutri-Score z prawodawstwem UE rozpatruje obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

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