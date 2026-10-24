Woda z kranu w Singapurze pozostaje bezpieczna do picia mimo smogu, oświadczyła 24 października minister ds. zrównoważonego rozwoju i środowiska Grace Fu. Jej komentarze pojawiły się po rozpowszechnieniu w mediach społecznościowych nagrania przedstawiającego ciemną wodę deszczową, informuje Channel NewsAsia.

Oczyszczanie wody w zbiornikach

Fu nagrała wystąpienie w laboratorium kontroli jakości wody krajowej agencji wodnej PUB. Wyjaśniła, że woda deszczowa zebrana podczas smogu może być bardziej kwaśna i zawierać więcej cząstek oraz materii organicznej.

Jednocześnie woda ze zbiorników Singapuru przechodzi kilka etapów oczyszczania, podczas których usuwane są brud, drobne cząstki i inne zanieczyszczenia. Według minister systemy uzdatniania wody mogą odfiltrowywać cząstki 100 razy mniejsze niż PM2.5.

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Dodatkowe kontrole jakości

PM2.5 to drobne cząstki o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszej, które zazwyczaj dominują w powietrzu podczas epizodów smogu w Singapurze. Fu stwierdziła, że cząstki te są usuwane w kompleksowym procesie oczyszczania wody.

PUB również zintensyfikowało kontrole jakości wody jako dodatkowy środek ostrożności. Według minister przeprowadzone testy nie wykazały nietypowych zmian w jakości oczyszczonej wody. Jednocześnie zaleciła, aby nie używać wody deszczowej do picia, gotowania ani higieny osobistej.

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