Brytyjska ministra kultury Lisa Nandy zaapelowała, by nie wracać do sporów o ponowne przystąpienie kraju do Unii Europejskiej. Jednocześnie stwierdziła, że rząd powinien dążyć do bliższych relacji z UE, aby spełnić obietnice składane podczas referendum w sprawie Brexitu. Informuje o tym The Guardian.

Rozbieżności w rządzie

Nandy wyraziła zastrzeżenia wobec planu premiera Andy'ego Burnhama, aby przeprowadzić z opinią publiczną szczerą rozmowę o Brexicie. Według gazety kilku członków rządu obawia się, że może to ponownie zaostrzyć dyskusje i zadziałać na korzyść partii Reform UK Nigela Farage'a.

Ministra oświadczyła, że nie uważa za konieczne powtarzania sporów o to, czy Wielka Brytania powinna być w UE. Przyznała także, że w ciągu ostatniej dekady brytyjskie władze poważnie zawiodły obywateli. Zapytana, czy popiera powrót kraju do UE, Nandy odpowiedziała, że nie wie, czy jest to możliwy wybór.

Jednocześnie w komentarzu dla Sky News powiedziała, że ważne jest uczciwe mówienie o wadach obecnej umowy dotyczącej Brexitu, która, jej zdaniem, nie odpowiada obietnicom złożonym Brytyjczykom.

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Kolejne negocjacje z UE

Jak podaje The Guardian, Burnham chce przedstawić warianty bliższych relacji z Unią Europejską i sprawdzić nastawienie opinii publicznej, zamiast od razu określać ostateczny cel negocjacji. Zamierza również zabiegać o mandat do rozpoczęcia negocjacji z UE w programie wyborczym Partii Pracy.

20 listopada w Brukseli oczekuje się potwierdzenia porozumień dotyczących rolnictwa i żywności, handlu emisjami oraz wiz dla młodzieży. Wśród możliwych tematów kolejnego etapu negocjacji wymieniane są kolejna próba przystąpienia Wielkiej Brytanii do unijnego funduszu obronnego SAFE o wartości 150 mld euro, współpraca w dziedzinie egzekwowania prawa, kwestie granic oraz wizy dla artystów koncertujących.

Stanowiska stron

Były główny negocjator UE ds. Brexitu Michel Barnier oświadczył, że Londyn nie będzie mógł wybiórczo wybrać jedynie części swobód jednolitego rynku, w tym uniknąć swobody przepływu osób. Według gazety ostrożne stanowisko wobec pełnego powrotu do UE zajmują również minister ds. biznesu Jonathan Reynolds i ministra spraw wewnętrznych Shabana Mahmood.

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