Brytyjska minister kultury Lisa Nandy oświadczyła, że kobiety zgłaszające nadużycia w mediach i innych obszarach życia publicznego zbyt często pozostają bez odpowiedniej ochrony. Po skazaniu Russella Branda wezwała organizacje medialne do wprowadzenia mechanizmów wsparcia dla szczególnie narażonych sygnalistów.

Jak informuje The Guardian, Brand został uznany za winnego zgwałcenia jednej kobiety i napaści seksualnej na trzy kolejne. Ogłoszenie wyroku w tej sprawie zaplanowano na poniedziałek. Po werdykcie ujawniono również, że Brand jest badany w związku z dwoma dodatkowymi zgłoszeniami gwałtu.

Nierówność w mediach i polityce

W wywiadzie dla programu BBC Sunday with Laura Kuenssberg Nandy powiedziała, że nie może twierdzić, iż takie przypadki nie zdarzają się obecnie. Jak zaznaczyła, w mediach i polityce istnieje znaczna nierównowaga sił, a pracownicy często mają krótkoterminowe i elastyczne umowy. Osobiste kontakty i reputacja mogą decydować o perspektywach zawodowych, przez co publiczne mówienie o nadużyciach wiąże się dla ludzi z wysoką ceną.

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Wezwanie do działania

Minister pozytywnie oceniła działania BBC, w tym przystąpienie korporacji do Creative Industries Independent Standards Authority — organu dla sygnalistów w branżach kreatywnych. Podkreśliła jednak, że inne instytucje wciąż nie podjęły podobnych kroków i muszą poważnie potraktować ochronę osób zgłaszających nadużycia.

Wcześniej na antenie Sky News Nandy oświadczyła również, że rząd rozważa możliwe dodatkowe kroki w celu ochrony sygnalistów w takich okolicznościach.

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