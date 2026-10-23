Ministra Queensland Amanda Camm podała się do dymisji — The Guardian

W Australii ministra stanu Queensland Amanda Camm podała się do dymisji z rządu po kilku miesiącach presji związanej z działaniami władz w zakresie ochrony dzieci i zapobiegania przemocy domowej i rodzinnej. Powiedziała dziennikarzom, że podjęła tę decyzję samodzielnie.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Camm poinformowała, że niedawno przebywała na sześciotygodniowym zwolnieniu lekarskim, podczas którego przeszła operację. Jak powiedziała, powrót do zdrowia będzie długotrwały, a z powodu obciążenia pracą i stałego stresu nie będzie mogła dalej wykonywać obowiązków ministerialnych. Ministra dodała, że uznałaby za niesprawiedliwe wobec rządu branie dodatkowego urlopu.

Camm oświadczyła również, że przez rok doświadczała nękania, gróźb, bullyingu i osobistego zniesławiania. Stwierdziła, że doniesienia o rzekomym ataku na federalną deputowaną Helen Haines wzmocniły jej przekonanie o konieczności poważnego traktowania zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu osób działających w życiu publicznym.

Według The Guardian Camm podkreśliła, że publiczna kontrola i rozliczalność są ważne dla demokracji, jednak nękanie, groźby, bullying i osobiste zniesławianie nie należą do takich praktyk.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Krytyka pracy rządu

Przed zwolnieniem lekarskim Camm była jedną z najbardziej krytykowanych ministre rządu. Jednocześnie odpowiadała za ochronę dzieci i zapobieganie przemocy rodzinnej. Rząd Queensland był krytykowany po twierdzeniach, że dzieci objęte opieką państwową spały na podłodze w urzędach rządowych. Pracownicy ochrony dzieci wiązali to z polityką rządu, w tym z anulowaniem umów z niektórymi dostawcami usług opieki stacjonarnej.

Camm była również pod presją z powodu cięć wydatków budżetowych na zapobieganie przemocy domowej i rodzinnej, a także braku postępów w reformach, których domagała się grupa zadaniowa ds. bezpieczeństwa kobiet i wymiaru sprawiedliwości, powołana przez poprzedni rząd.

Premier Queensland David Crisafulli oświadczył, że chce wesprzeć Camm i że nie została usunięta ze względu na wyniki swojej pracy. Oczekuje się, że następczynię lub następcę ministry ogłoszą później w piątek. Publikacja informuje również, że rząd prawdopodobnie nie przeprowadzi dużej rekonstrukcji gabinetu, lecz powoła nowego członka gabinetu w miejsce Camm.

Czytaj nas na