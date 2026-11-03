Minister ds. kobiet Australii Zachodniej Simone McGurk powiedziała, że ona i pracownicy jej biura w ostatnich tygodniach otrzymywali mizoginiczne obelgi i agresywne wiadomości. Według niej ten strumień nie osłabł po domniemanym ataku na niezależną federalną posłankę Helen Haines w stanie Wiktoria. informuje ABC News Australia.

Według redakcji Haines amputowano obie nogi po domniemanym ataku w pobliżu jej biura wyborczego. Kilka dni później mężczyźnie postawiono również zarzuty w sprawie domniemanych gróźb wobec pracowników biura minister stanowej Hannah Beazley.

Obelgi wobec pracowników i wiadomości w internecie

McGurk powiedziała, że dzień wcześniej jeden z pracowników jej biura usłyszał ordynarne obelgi podczas rozmowy telefonicznej z wyborcą. Sama minister stwierdziła, że w ubiegłym miesiącu otrzymywała liczne agresywne prywatne wiadomości.

Według niej strumień obelg nasilił się po opublikowaniu przez nią nagrania krytykującego skecz amerykańskiego komika Shane'a Gillisa w programie Saturday Night Live. W tym skeczu komik pogardliwie wypowiedział się o kobietach noszących szorty na siłownię. McGurk poinformowała, że wśród wpisów były wezwania do samobójstwa, życzenia śmierci oraz życzenia skrzywdzenia jej dzieci.

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Apel o odpowiedzialną dyskusję

Podczas biznesowego śniadania McGurk powiedziała, że od czasu wyboru do parlamentu stanowego w 2013 roku nie widziała w polityce tak wiele nienawiści i złości. Jej zdaniem stwarza to realne zagrożenie dla społeczności, w szczególności dla kobiet w życiu publicznym.

Uznała rosnącą nienawiść w internecie za niepokojącą i stwierdziła, że podobnej retoryki używają zarówno skrajna prawica, jak i skrajna lewica. Jednocześnie McGurk podkreśliła, że politycy muszą być obecni w mediach społecznościowych, ponieważ jest to jeden ze sposobów komunikacji z wyborcami. Jak powiedziała, otrzymuje tam również pozytywne opinie.

Minister zaapelowała do liderów społeczności o wspieranie pełnej szacunku i opartej na wiedzy debaty publicznej, w tym poprzez przeciwdziałanie dezinformacji. Dodała, że rząd Australii Zachodniej pracuje nad zwalczaniem przemocy domowej i seksualnej oraz aktualizuje przepisy w tej dziedzinie.

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