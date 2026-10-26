W Bronkhorstspruit, w gminie Tshwane w RPA, ministerka zasobów wodnych i sanitacji Pemmy Majodina oświadczyła, że przypadków chorób żołądkowo-jelitowych związanych z zanieczyszczeniem wody nie należy klasyfikować jako wybuch epidemii. Według Daily Maverick po pomoc medyczną zgłosiły się 833 osoby, z czego około 40% stanowiły dzieci w wieku poniżej czterech lat.

Majodina 26 października odwiedziła szpital rejonowy w Bronkhorstspruit wraz z wiceprezydentem RPA Paulem Mashatilem. Jak powiedziała, w szpitalu pozostawało trzech pacjentów z powodu zanieczyszczenia wody, a żaden z hospitalizowanych nie przebywał tam dłużej niż trzy dni. Ministerka wyjaśniła, że pacjentów leczono z powodu odwodnienia, po czym wypisywano ich do domów.

Problemy z uzdatnianiem wody

Mieszkańcy zachorowali po spożyciu wody ze stacji uzdatniania wody w Bronkhorstspruit. Portal informuje, że przez kilka tygodni z powodu problemów z zamówieniami nie stosowano chloru do uzdatniania wody przeciwko pałeczce okrężnicy E. coli.

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Majodina zasugerowała również, że na liczbę przypadków mogły wpłynąć zapasy wody, z których mieszkańcy nadal korzystali mimo ostrzeżeń władz, by nie pić ani nie używać zanieczyszczonej wody. Dodała, że urzędnicy nie mogli potwierdzić bezpieczeństwa wody dostarczanej mieszkańcom przez prywatne cysterny.

Dostawy cysternami i śledztwo

Do zaopatrzenia dotkniętych obszarów skierowano 36 cystern z czystą wodą. Jednocześnie mieszkańcy powiedzieli portalowi o nieregularnych dostawach i niedoborach wody. Burmistrzyni Tshwane Nasiphi Moya oświadczyła, że cysterny powinny działać od 8:00 do 20:00 oraz że nie ma ograniczeń co do ilości wody dla mieszkańców.

Urzędnicy nie podali terminu, kiedy bezpieczna woda ponownie popłynie z kranów mieszkańców. Moya poinformowała, że kierownik stacji uzdatniania wody został już odsunięty od pracy. Wewnętrzne i zewnętrzne dochodzenia mają ustalić osoby odpowiedzialne za niewłaściwą kontrolę poziomu chloru oraz nieterminowe poinformowanie o zanieczyszczeniu.

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