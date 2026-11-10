W Berlinie niemiecka minister gospodarki Katherina Reiche podczas szczytu przemysłu maszynowego opowiedziała się za zmianami w prawie pracy, w tym za dyskusją o zasadach ochrony pracowników przed zwolnieniem. Jak informuje Tagesschau, polityczka uważa, że aby zachować konkurencyjność, kraj musi zwiększać wydajność pracy.

Według Reiche nie chodzi tylko o wydłużenie życia zawodowego, lecz także o nieco większą i dłuższą pracę każdego dnia. Zaznaczyła, że uwzględnia obawy pracowników, jednak sztywna i nieelastyczna ochrona przed zwolnieniem może, jej zdaniem, utrudniać zmiany w firmach. Minister dodała, że w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo musi redukować zatrudnienie, jest to trudna decyzja dla obu stron, ale może stworzyć warunki dla dalszego rozwoju firmy.

Krytyka ze strony branży maszynowej

Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Maszynowego VDMA Bertram Kawlath podczas otwarcia szczytu ostro skrytykował rząd federalny za powolne wdrażanie reform. Stwierdził, że wewnętrzne spory w koalicji blokują pilne zmiany i, jego zdaniem, zagrażają bazie przemysłowej Niemiec.

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Kawlath powiązał opóźnienia reform z brakiem inwestycji, rosnącą biurokracją i wydatkami socjalnymi. Jak powiedział, wiele firm zastanawia się nad zasadnością dalszych inwestycji w Niemczech.

Propozycja wydłużenia czasu pracy

VDMA wezwało do reformy rynku pracy i ograniczenia biurokracji. Kawlath powołał się na badanie Instytutu Niemieckiej Gospodarki przeprowadzone dla stowarzyszenia: dodatkowa godzina pracy tygodniowo mogłaby po pięciu latach zwiększyć aktywność gospodarczą o 1,5%, a inwestycje przedsiębiorstw o niemal 5%.

Zgodnie z przytoczonymi przez stowarzyszenie szacunkami w tym okresie liczba zatrudnionych mogłaby wzrosnąć o około 120 tys. osób, a stopa bezrobocia mogłaby spaść o 0,2 punktu procentowego. Czarno-czerwona koalicja w Niemczech stoi przed ważnymi tygodniami: wśród tematów są reforma emerytalna, ograniczenie biurokracji i zwiększenie elastyczności rynku pracy.

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