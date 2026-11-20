17 listopada Departament Pracy USA zaproponował zaostrzenie zasad programu stałej certyfikacji pracy PERM, przez który przechodzi większość pracodawców przed sponsorowaniem zagranicznego pracownika do uzyskania zielonej karty. Jak informuje Fortune, firmom może zostać wydłużony okres poszukiwania kandydatów wśród amerykańskich pracowników, a także mogą zostać objęte zakazem składania wniosków na takie same lub podobne stanowiska przez dwa lata po zwolnieniu amerykańskich pracowników.

Więcej kontroli dla pracodawców

Zgodnie z obecną procedurą pracodawca musi uzyskać certyfikację Departamentu Pracy, która potwierdza, że na konkretne stanowisko nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych i dostępnych pracowników w USA. Certyfikacja ma również potwierdzić, że zatrudnienie cudzoziemca nie pogorszy wynagrodzeń i warunków pracy amerykańskich pracowników.

Proponowane zmiany przewidują co najmniej 90 dni na zamieszczanie ogłoszeń o wolnych stanowiskach, dodatkowe wymogi dotyczące dokumentacji i sprawozdawczości, a także zniesienie niektórych wyjątków administracyjnych. Standardowa kontrola rynku pracy ma również objąć zawody, które wcześniej mogły być z niej zwolnione z powodu niedoboru kadr, w tym pielęgniarki oraz naukowców o wyjątkowych zdolnościach.

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Sekretarz pracy Keith Sonderling oświadczył, że zmiany mają zapewnić amerykańskim pracownikom pierwszeństwo w przypadku wysoko wykwalifikowanych i wysoko płatnych wakatów. W roku fiskalnym 2025 resort otrzymał 117 849 wniosków w ramach programu PERM — o 22,4% mniej niż rok wcześniej.

Wypowiedzi Trumpa i wcześniejsze ograniczenia

8 listopada prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla programu 60 Minutes, że jego polityka imigracyjna mogła być zbyt surowa. Jednocześnie wysoko ocenił swoją politykę zamykania granicy i stwierdził, że administracja wyprowadzała również z kraju osoby, które miały pracę, lecz nielegalnie wjechały do USA.

Trump wcześniej mówił także o potrzebie zatrudniania przez USA zagranicznych specjalistów, wyjaśniając to brakiem określonych umiejętności wśród amerykańskich pracowników. W maju Służba ds. Obywatelstwa i Imigracji USA wydała memorandum podkreślające, że zmiana statusu na stały pobyt jest decyzją uznaniową, a nie automatycznym prawem. Uwagi do propozycji Departamentu Pracy będą przyjmowane do 19 stycznia 2027 roku.

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