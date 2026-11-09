Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło budżet na 2027 rok, w którym przewidziano 70 mln euro na budowę 460 lokali dostępnych cenowo na gruntach państwowych w okręgach Nikozja, Limassol, Larnaka i Pafos. Prace budowlane mają rozpocząć się w grudniu 2027 roku i zakończyć w kwietniu 2031 roku, informuje Cyprus Mail.

Minister spraw wewnętrznych Constantinos Ioannou, prezentując budżet w parlamencie, nazwał go mapą drogową dla nowoczesnego, skutecznego i zorientowanego na ludzi państwa. Łączne wydatki ministerstwa w 2027 roku mają wynieść 780 mln euro, a prognozowane dochody — 246 mln euro. Na projekty rozwojowe przewidziano 263 mln euro, czyli 33% całego budżetu.

Projekty mieszkaniowe i drogowe

Wśród innych programów mieszkaniowych ministerstwo wymieniło Rent-Renovate, zapewnienie mieszkań studentom oraz program Build to Rent. Według Ioannou cyfryzacja procedur umożliwiła wydanie około 3 tys. pozwoleń dla domów jednorodzinnych i dwulokalowych w ciągu 40 dni, a także ponad 1,4 tys. pozwoleń dla budynków liczących do 20 mieszkań w ciągu 80 dni.

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Na program Ktizo dla uchodźców w 2027 roku planuje się przeznaczyć 16 mln euro, podczas gdy w tym roku przeznaczono na niego 11 mln euro. Na 2027 rok zaplanowano także prace drogowe w rejonie Tseri w Nikozji, na drodze nadmorskiej między Larnaką a Dhekeliją, na połączeniu Deryneia–Sotira oraz na drugiej obwodnicy Limassolu.

Ochrona ludności i krytyka opozycji

Na ochronę ludności przewidziano 17,8 mln euro. Rząd planuje wprowadzić krajowy mechanizm ochrony ludności w celu koordynacji odpowiednich służb oraz zmodernizować system wczesnego ostrzegania CY-Alert.

Poseł Akel Nikos Kettieros skrytykował plany budżetowe, w szczególności z powodu cięć wydatków na dopłaty mieszkaniowe dla osób przesiedlonych. Oświadczył również, że od uruchomienia Ktizo w 2023 roku oddano do użytku tylko jeden z 19 planowanych budynków. Według danych przytoczonych w materiale 43 z 358 budynków mieszkalnych dla uchodźców na terenach kontrolowanych przez rząd ma poważne problemy konstrukcyjne, a ich remont uznano za nieopłacalny finansowo.

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