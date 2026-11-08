W Bangladeszu minister prawa Md Asaduzzaman oświadczył, że Dhaka wysłała władzom Indii wniosek o ekstradycję byłej, odsuniętej od stanowiska premier Sheikh Hasiny.

Oświadczenie ministra

Jak podaje The Hindu, powołując się na lokalne media, minister prawa nazwał Hasinę skazaną przestępczynią.

Oświadczenie złożył po otwarciu seminarium szkoleniowego w Dhace w niedzielę, 8 listopada 2026 roku. Podczas wydarzenia minister odpowiadał na pytania dziennikarzy.

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Kroki prawne

Według Asaduzzamana rząd podejmuje wszelkie niezbędne kroki prawne, aby sprowadzić Hasinę z Indii do Bangladeszu. Dodał, że władze będą działać zgodnie z należytą procedurą prawną.

Indyjski rząd wcześniej potwierdzał, że otrzymał wnioski Bangladeszu dotyczące ekstradycji Hasiny. Jednocześnie indyjskie władze nadal nie ogłosiły żadnej decyzji o przekazaniu jej Bangladeszowi.

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