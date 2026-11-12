Estoński minister spraw wewnętrznych Igor Taro oświadczył, że zmiana przez mieszkańców imienia lub wpisu o przynależności etnicznej z rosyjskiej na estońską w rejestrze ludności sama w sobie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa. Poinformował o tym ERR News po dyskusji w estońskim parlamencie.

Kwestia została poruszona w parlamencie

Poseł EKRE i były minister spraw wewnętrznych Mart Helme powiedział o zauważalnym wzroście liczby przypadków, w których etniczni Rosjanie w powiecie Ida-Virumaa zmieniają imiona. Według niego takim zmianom często towarzyszy korekta wskazanej w rejestrze przynależności etnicznej na estońską.

Helme zapytał, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi odrębne statystyki dotyczące takich zmian oraz czy resort wie, kim są osoby wprowadzające te dane: obywatelami Rosji, osobami bez obywatelstwa czy obywatelami Estonii pochodzenia nieestońskiego. Wyraził też przypuszczenie, że takie wpisy mogą stworzyć fałszywe wrażenie o udziale etnicznych Estończyków w wewnętrznych niepokojach politycznych.

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Nie ma odrębnych statystyk

Taro odpowiedział, że ministerstwo nie gromadzi odrębnych statystyk dotyczących takich zmian, ponieważ wcześniej nie uważało tego za problem. Zaznaczył, że przyczynami mogą być mieszane pochodzenie danej osoby, błąd we wcześniejszym wpisie lub chęć doprecyzowania danych wprowadzonych przez rodziców po osiągnięciu pełnoletności.

Zdaniem ministra, jeśli taki trend rzeczywiście istnieje, wskazuje on raczej na dążenie ludzi do pełniejszej integracji z estońskim społeczeństwem. Powołał się także na badanie zlecone przez Kancelarię Rządu: przynależność do estońskiego społeczeństwa za ważną uważa 88% wszystkich mieszkańców kraju oraz 82% mieszkańców o innym pochodzeniu etnicznym.

Według Statistics Estonia udział etnicznych Estończyków wśród mieszkańców powiatu Ida-Virumaa wzrósł z 18,5% w 2022 roku do 20,9%, czyli o 2,4 punktu procentowego. Urząd statystyczny poinformował, że od 2022 roku liczba osób, które zmieniły przynależność etniczną z rosyjskiej na estońską, była pięciokrotnie większa niż liczba tych, które zmieniły wpis z estońskiego na rosyjski.

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