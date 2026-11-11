W Nowym Jorku w USA sekretarz skarbu Scott Bessent oświadczył, że Stany Zjednoczone i Chiny powinny współpracować, aby zmniejszać ryzyko związane ze sztuczną inteligencją, jednocześnie nie mając złudzeń co do różnic i konkurencji między obu krajami. Powiedział, że Waszyngton dąży do budowania konstruktywnych relacji z Pekinem na zasadach równowagi i wzajemności, informuje The Hindu.

Dialog o superinteligencji

Bessent ma w przyszłym tygodniu udać się do Chin na trzecie w tym roku spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Rozmowy zaplanowano w Shenzhen na marginesie szczytu przywódców Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, który odbędzie się 18–19 listopada.

Według sekretarza spotkanie ma posunąć naprzód nowy dwustronny dialog dotyczący „superinteligencji” — terminu używanego przez administrację Trumpa. Jego celem jest ochrona przed wspólnymi ryzykami i zapobieganie nieporozumieniom między systemami obu państw.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Strony planują także wymieniać się praktykami oceny i testowania zaawansowanych modeli przed ich udostępnieniem oraz zachować ludzką kontrolę nad technologią. USA i Chiny uzgodniły utworzenie bezpośredniego kanału wzajemnego powiadamiania o poważnych incydentach.

Konkurencja i handel

Bessent podkreślił, że interesy USA i Chin nie zawsze będą zbieżne, podobnie jak podejścia do rozwiązywania wyzwań. Jednocześnie oświadczył, że wraz z rozwojem superinteligencji konieczne jest połączenie konkurencji z odpowiedzialnym przywództwem.

Osobno sekretarz wspomniał o ustaleniach z poprzednich szczytów Trumpa i Xi Jinpinga: utworzeniu Rady Handlowej w celu określenia wzajemnych obniżek ceł na towary niewrażliwe o wartości 30 mld dolarów w każdym kierunku oraz obietnicy Chin zakupu amerykańskich produktów rolnych. Podobna Rada Inwestycyjna ma omawiać dostęp amerykańskich firm do chińskiego rynku oraz większą przewidywalność dla chińskich firm. Bessent powtórzył, że deficyt handlowy USA w relacjach z Chinami pozostaje źródłem napięć, jednak celem Waszyngtonu jest ograniczanie ryzyka, a nie zerwanie więzi handlowych.

Czytaj nas na