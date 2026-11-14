W Poczdamie w Niemczech minister finansów i wicekanclerz Lars Klingbeil oświadczył, że będzie ponownie kandydował na stanowisko współprzewodniczącego Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, mimo krytyki ze strony partyjnych kolegów. Jak informuje Der Spiegel, polityk odrzucił zarzuty dotyczące łączenia funkcji partyjnej z pracą w rządzie.

Argument Klingbeila

Według Klingbeila ważna jest dla niego ścisła koordynacja między SPD jako partią a jej przedstawicielami w rządzie. Dodał, że stosował takie podejście, gdy był sekretarzem generalnym i przewodniczącym partii.

Klingbeil podkreślił, że SPD musi działać w sposób skoordynowany i nie dopuszczać do powstawania różnych obozów w kwestiach kadrowych. Podczas dyskusji z około 120 członkami brandenburskiego oddziału SPD w Poczdamie zadano mu do pięciu krytycznych pytań dotyczących kwestii kadrowej, jak przekazał sekretarz generalny Kurt Fischer.

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Inicjatywy w SPD

Kilka grup w SPD, według Der Spiegel, poparło wniosek na styczniowy zjazd partii. Domagają się w nim, aby w obecnych warunkach stanowisko federalnego przewodniczącego partii nie było łączone z funkcją ministerialną w rządzie federalnym.

Młodzieżowa organizacja SPD Jusos złożyła podobny wniosek, wzywając do rozdzielenia stanowisk rządowych i partyjnych. Klingbeil poinformował, że prezydium partii musi podjąć decyzję i przedstawić propozycję kadrową najpóźniej do 16 grudnia.

12 października Bärbel Bas ogłosiła rezygnację ze stanowisk przewodniczącej SPD i minister pracy. Socjaldemokraci planują wybrać nowe kierownictwo na zjeździe partii w styczniu.

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