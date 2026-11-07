Minister gospodarki i finansów Peru Elmer Cuba oświadczył, że policjanci służący na obszarach objętych stanem wyjątkowym otrzymają zaległe dodatki za ryzyko dla życia. Jak informuje The Rio Times, urzędnik zaznaczył, że środki na te wypłaty są przewidziane w budżecie państwa.

Dodatek dla policjantów w strefach stanu wyjątkowego

Chodzi o Bonificación por Alto Riesgo a la Vida — miesięczny dodatek dla funkcjonariuszy i niższego personelu Policji Narodowej Peru, którzy służą w strefach stanu wyjątkowego. Jego wysokość może sięgać 2150 soli peruwiańskich miesięcznie, czyli około 625 dolarów amerykańskich według kursu podanego przez publikację.

Cuba powiedział w wywiadzie dla peruwiańskiej stacji radiowej i kanału telewizyjnego, że wypłaty zostaną bez wątpienia zrealizowane, ponieważ są przewidziane w budżecie państwa. Jednocześnie nie podał konkretnej daty, kiedy policjanci otrzymają środki.

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MSW poinformowało o braku środków

Minister spraw wewnętrznych César Astudillo również oświadczył 5 listopada, że dodatki zostaną wypłacone. Według niego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych współpracuje z Ministerstwem Gospodarki i Finansów, aby zapewnić finansowanie, jednak obecnie samo ministerstwo nie ma na to środków.

Astudillo wyjaśnił, że zwrócone środki zostały już przeznaczone na wynagrodzenia, zobowiązania na koniec roku oraz wypłaty diet dla pracowników. Urzędnicy nie ujawnili liczby policjantów, którym należą się wypłaty, łącznej kwoty zadłużenia ani źródła finansowania budżetowego.

W 2023 roku Ministerstwo Gospodarki i Finansów Peru finansowało już takie dodatki poprzez transfer budżetowy. Zgodnie z Najwyższym Dekretem 090-2023-EF przeznaczono na ten cel 43,5 mln soli. Nie ogłoszono jeszcze nowego dekretu ani daty wypłat w związku z obecnym zadłużeniem.

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