Sekretarz skarbu USA Scott Bessent i przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer odbyli rozmowę telefoniczną z wicepremierem Chin He Lifengiem przed planowanym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem w Shenzhen. Strony finalizują przygotowania do rozmów, które mają się odbyć w tym miesiącu, podaje South China Morning Post.

Wymagania USA dotyczące porozumień

Według amerykańskiego Departamentu Skarbu Bessent podkreślił potrzebę pełnego i natychmiastowego wypełnienia przez Chiny zobowiązań podjętych w Pusanie. Wyraził również zaniepokojenie ostatnimi działaniami Pekinu i zaznaczył, że dalszy postęp będzie zależał od konkretnych rezultatów wdrażania porozumień.

Amerykański resort nie sprecyzował, które działania Chin stały się przedmiotem zaniepokojenia. Waszyngton wcześniej poruszał kwestię eksportu metali ziem rzadkich i wzywał Pekin do przyspieszenia zatwierdzania dostaw tych strategicznych minerałów.

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Rozejm handlowy

Bessent i He Lifeng spotkali się ostatnio przed państwową wizytą Xi Jinpinga w Waszyngtonie we wrześniu. Wówczas uzgodnili przedłużenie o dwa miesiące umowy handlowej osiągniętej w Korei Południowej — do 10 stycznia 2027 roku. Jej pierwotny roczny okres obowiązywania miał zakończyć się 10 listopada 2026 roku.

Porozumienie osiągnięte w Pusanie w październiku 2025 roku przewidywało obniżenie przez USA ceł na część chińskiego importu oraz zawieszenie dodatkowych ograniczeń handlowych. Chiny ze swojej strony zawiesiły część ograniczeń eksportowych dotyczących metali ziem rzadkich, zgodziły się kupować amerykańską soję oraz ograniczać eksport chemikaliów wykorzystywanych do produkcji fentanylu.

W przeddzień rozmowy chińskie Ministerstwo Handlu oświadczyło, że jest gotowe rozszerzyć zakupy amerykańskich produktów rolnych pod warunkiem realizacji porozumień o wzajemnym obniżeniu ceł na towary o wartości 30 mld dolarów USA z każdej strony. Spotkanie Trumpa i Xi w ramach szczytu APEC w Shenzhen ma być ich trzecimi bezpośrednimi rozmowami w tym roku.

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