Minister rolnictwa Japonii Arata Takebe odwiedził miasto Narita w prefekturze Chiba, gdzie obejrzał grunty rolne i stacje pomp uszkodzone przez tajfun Dujuan. Tajfun, będący 25. nazwanym sztormem w tym roku, uderzył we wrześniu, informuje The Japan Times.

Inspekcja dotkniętych obszarów

Podczas niedzielnej wizyty Takebe spotkał się z gubernatorem prefektury Chiba Toshihito Kumagaiem i innymi urzędnikami. Po obejrzeniu uszkodzonych obiektów minister oświadczył, że dołoży wszelkich starań, aby je odbudować, tak by lokalne gospodarstwa rolne mogły normalnie funkcjonować w przyszłym roku.

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Według Kumagaia Takebe powiedział, że rząd centralny odbuduje stacje pomp i inne obiekty, które doznały poważnych uszkodzeń.

Skutki zniszczenia tamy

Minister wspomniał również o gospodarstwie hodującym węgorze, które zostało pozbawione prądu po zniszczeniu tamy na jeziorze Inba. Jezioro znajduje się w Naricie oraz kilku innych gminach prefektury Chiba. Takebe podkreślił, że skutki klęski żywiołowej nie zostały jeszcze przezwyciężone, i dodał, że chciał odwiedzić dotknięte obszary jak najszybciej po objęciu urzędu wcześniej w tym miesiącu.

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