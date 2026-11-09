W Krakowie w Polsce śledczy mają dowody, które, jak powiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, rzucają głębsze światło na okoliczności ataku. Oświadczył również, że z bardzo wysokim prawdopodobieństwem 24-letni napastnik działał sam. Według Interii, mężczyzna zmarł w szpitalu w poniedziałek rano.

Motywy ataku są jeszcze ustalane

Żurek na antenie TVP Info podkreślił, że na razie jest za wcześnie, aby mówić o motywach napastnika. Jak zaznaczył, śledztwo sprawdza, czy przyczyną mogły być problemy rodzinne lub inne okoliczności. Minister nie ujawnił materiałów postępowania, jednak poinformował o istnieniu dowodów, które pomagają wyjaśnić sprawę.

Funkcjonariusze badają przedmioty znalezione w samochodzie napastnika, w tym broń i amunicję, a także rzeczy, które miał w domu. Sprawdzają jego kontakty telefoniczne i internetowe, aby ustalić, czy ze sprawą były związane inne osoby lub organizacje.

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Kwalifikacja sprawy i śledztwo

Prokuratura zakwalifikowała atak w Krakowie jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Żurek nazwał taką kwalifikację jedyną możliwą. Oświadczył, że napastnik po zabiciu rodziców i siostry zgromadził znaczną ilość broni i amunicji, a następnie udał się do Krakowa z zamiarem dokonania masowego morderstwa.

Według Żurka napastnik i jego ojciec mieli pozwolenia łącznie na 11 sztuk broni palnej. Minister zaznaczył jednocześnie, że na razie nie można ostatecznie ustalić, która broń legalnie należała do 24-letniego mężczyzny, a która do jego ojca.

Prokurator Prokuratury Krajowej Eryk Stasielak poinformował, że śmierć napastnika nie kończy śledztwa. W poniedziałek miały rozpocząć się sekcje zwłok sześciu ofiar ataku w Krakowie oraz trzech osób zabitych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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