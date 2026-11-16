Czeski minister kultury Oto Klempíř uważa, że rozmowy o zmianie finansowania Czeskiej Telewizji i Czeskiego Radia powinny zostać wstrzymane, dopóki posłowie nie rozpoczną dyskusji nad Europejskim aktem o wolności mediów. Poinformowało o tym 16 listopada Radio Prague International.

Wideospotkanie z eurokomisarzem

Ministerstwo Kultury Czech opublikowało stanowisko ministra na Facebooku po wideospotkaniu Klempířa z eurokomisarzem Michaelem McGrathem, które odbyło się w poniedziałek. Głównym tematem wideorozmowy była ochrona niezależności mediów publicznych.

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Warunki reformy finansowania

Według Klempířa McGrath podkreślił, że media publiczne odgrywają kluczową rolę w państwach demokratycznych. Zaznaczył również, że każda reforma musi gwarantować odpowiednie, stabilne, trwałe i przewidywalne finansowanie.

Eurokomisarz osobno zwrócił uwagę na znaczenie właściwych konsultacji i gruntownego procesu legislacyjnego podczas przygotowywania takich zmian.

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