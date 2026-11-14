Pakistański minister klimatu Musadik Masud Malik będzie reprezentował kraj na Dialogu Cywilizacji Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Nowym Delhi w Indiach, od 20 do 22 listopada 2026 roku. Poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu. Według The Hindu, będzie to pierwsza wizyta pakistańskiego ministra w Indiach od ponad trzech lat.

Dialog Cywilizacji SzOW

Pakistańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że rząd kraju pozostaje zaangażowany w promowanie dialogu między cywilizacjami oraz rozwijanie kontaktów międzyludzkich w ramach formatu SzOW. Malik ma reprezentować Pakistan na wydarzeniu, które odbędzie się w stolicy Indii.

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Poprzednia wizyta

Poprzednia wizyta pakistańskiego urzędnika tego szczebla w Indiach odbyła się w maju 2023 roku. Ówczesny minister spraw zagranicznych Pakistanu Bilawal Bhutto Zardari przybył do Goa, aby wziąć udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw SzOW. The Hindu określa tę podróż jako ostatnią wizytę wysokiego rangą pakistańskiego urzędnika w Indiach.

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