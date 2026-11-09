W Niemczech minister finansów Lars Klingbeil kieruje miliardowe kwoty z Federalnej Agencji Zarządzania Nieruchomościami (BImA) na pokrycie luk budżetowych. Informuje o tym Der Spiegel. Materiał opublikowano 9 listopada 2026 roku.

Środki BImA dla budżetu

Według oceny wydania dzieje się to w obliczu niedoboru mieszkań. Z powodu tej decyzji finansowej BImA nie będzie mogła w wystarczającym zakresie remontować mieszkań ani budować nowych. W materiale agencję określono jako federalną instytucję związaną z nieruchomościami.

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Obietnice dotyczące mieszkalnictwa

Jednocześnie rząd Niemiec obiecuje walczyć z niedoborem mieszkań, pisze Der Spiegel. Wydanie wskazuje na sprzeczność między tą obietnicą a kierowaniem miliardowych kwot z BImA do budżetu. Według magazynu ograniczenie możliwości finansowych agencji wpływa na remonty istniejących mieszkań oraz budowę nowych. Autorami materiału są Henning Jauernig i Gerald Traufetter.

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