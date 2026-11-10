W Polsce minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że Pentagon dał zielone światło dla stałych amerykańskich baz w kraju. Poinformował o tym na konferencji prasowej po spotkaniu z szefem Pentagonu.

Spotkanie z szefem Pentagonu

Według RMF24 spotkanie odbyło się 10 listopada. W publikacji przytoczono słowa ministra o zielonym świetle ze strony Pentagonu dla stałych baz USA w Polsce.

Ocena wizyty

Kosiniak-Kamysz nazwał tę wizytę przełomową. RMF24 nie podało innych szczegółów tych ustaleń.

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W krótkiej publikacji nie wskazano formatu baz, terminu ich powstania, możliwego rozmieszczenia ani treści ustaleń. Portal poinformował, że dodatkowe informacje pojawią się później.

RMF24 podało informację o zielonym świetle Pentagonu jako wypowiedź polskiego ministra na konferencji prasowej. Źródło nie przytacza odrębnych komentarzy strony amerykańskiej ani nie opisuje przebiegu negocjacji.

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