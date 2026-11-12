Minister środowiska, urbanizacji i zmian klimatu Turcji Murat Kurum wezwał podczas szczytu klimatycznego COP31 w Antalyi do stworzenia sprawiedliwszego międzynarodowego systemu klimatycznego. Jak zaznaczył, powinien on respektować prawo krajów rozwijających się do rozwoju, ułatwiać państwom znajdującym się w trudnej sytuacji dostęp do finansowania i technologii oraz zapewniać korzyści z zielonej transformacji dla wszystkich. Poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Występując na otwarciu segmentu wysokiego szczebla Szczytu Liderów COP31, Kurum oświadczył, że Turcja jest gotowa pomóc w osiągnięciu takiego konsensusu. Podkreślił, że polityka klimatyczna i interesy narodowe nie są ze sobą sprzeczne: efektywność energetyczna wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne, inwestycje w zasoby wodne — bezpieczeństwo żywnościowe, a czyste technologie tworzą możliwości dla przemysłu i zatrudnienia.

Trzy priorytety COP31

Kurum wskazał inwestycje, finansowanie i odporność na ryzyka klimatyczne jako trzy kluczowe kierunki prac COP31. Za pierwszy uznał przekształcenie krajowych celów klimatycznych w programy inwestycyjne oraz uwzględnienie odpowiednich zobowiązań w budżetach krajowych.

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Drugim priorytetem minister nazwał rzeczywisty dostęp do finansowania klimatycznego, a nie tylko obietnice finansowe. Jak stwierdził, projekty często przez lata czekają na środki, a nadmierne obciążenie zadłużeniem państw osłabia ich zdolność reagowania na wyzwania. Kurum zaznaczył, że inicjatywa Climate Implementation Bridge powinna łączyć krajowe plany z projektami, finansowaniem, technologiami i wiedzą ekspercką.

Odporność miast i infrastruktury

Trzecim kierunkiem Kurum nazwał włączenie odporności na ryzyka klimatyczne do krajowej polityki rozwoju. Chodzi o przygotowanie miast, zasobów wodnych, systemów rolniczych i infrastruktury krytycznej na przyszłe zagrożenia. Oświadczył również, że Turcja jest gotowa dzielić się doświadczeniem w odbudowie obszarów dotkniętych trzęsieniami ziemi w 2023 roku.

Kurum zaznaczył, że średnia globalna temperatura w 2024 roku w ujęciu rocznym przekroczyła poziom przedindustrialny o 1,5°C, a katastrofy klimatyczne stają się coraz częstsze. Wezwał uczestników szczytu, aby uczynili z Antalyi symbol przejścia od zobowiązań klimatycznych do ich praktycznej realizacji.

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