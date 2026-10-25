Minister spraw zagranicznych Tajwanu Lin Chia-lung wezwał w Tajpej Tajwan i Europę do tworzenia niezawodnych łańcuchów dostaw w dziedzinie sztucznej inteligencji i dronów. Jego zdaniem bliższa współpraca może wzmocnić bezpieczeństwo gospodarcze i narodowe, informuje Taipei Times.

Podczas otwarcia dorocznej konferencji Formosa Club, która zrzesza wspierających Tajwan parlamentarzystów z Europy, Lin powiedział, że tajwański przemysł półprzewodnikowy, produkcja serwerów AI i branża dronów uzupełniają europejskie doświadczenie w precyzyjnej produkcji i technologiach przemysłowych.

Łańcuchy dostaw krytycznych technologii

Według ministra takie branże potrzebują wiarygodnych partnerów, ponieważ bezpośrednio dotyczą bezpieczeństwa narodowego i infrastruktury krytycznej. Powiedział również, że Tajwan buduje pełny łańcuch dostaw dronów — od sprzętu i krytycznie ważnych komponentów po standardy cyberbezpieczeństwa.

Jako przykład współpracy przemysłowej Lin wymienił proponowany park technologiczny w Polsce, planowany przez Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych. Projekt ma koncentrować się na centrach danych dla AI, inteligentnych miastach i pojazdach elektrycznych.

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Wezwanie do współpracy instytucjonalnej

Lin oświadczył, że wojna Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko Ukrainie pokazała, jak nadmierna zależność gospodarcza może stać się narzędziem przymusu. Wezwał również państwa o podobnych poglądach do wspólnego przeciwdziałania represjom transnarodowym, oskarżając Chiny o wykorzystywanie krajowego ustawodawstwa do rozszerzania swojej jurysdykcji za granicę i zagrażania wolności słowa.

Przewodniczący Grupy Przyjaźni z Tajwanem w Parlamencie Europejskim Michael Gahler, który przewodniczył konferencji, opowiedział się za przekształceniem parlamentarnego wsparcia dla Tajwanu w szerszą współpracę instytucjonalną na szczeblu rządowym. Poparł mechanizmy dwustronnych inwestycji i stwierdził, że Europa może pogłębiać praktyczne relacje z Tajwanem, zachowując własną politykę jednych Chin.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu oraz Formosa Club, założony w 2019 roku, planują we wtorek przeprowadzić forum na temat współpracy Tajwanu i Europy w technologiach AI i dronach.

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