W Republice Południowej Afryki minister stosunków międzynarodowych i współpracy Ronald Lamola skrytykował lidera partii ActionSA Hermana Mashabę za jego usunięty wpis dotyczący uczczenia pamięci byłego prezydenta Mozambiku Samory Machela. Lamola oświadczył, że komentarze polityka są głęboko niepokojące i odzwierciedlają politykę promowaną przez Mashabę i jego partię, informuje TimesLIVE.

Spór po ceremonii w Mbuzini

Wypowiedź ministra padła po jego udziale w ceremonii z okazji 40. rocznicy śmierci Machela, która odbyła się w poniedziałek w Memoriale Samory Machela w Mbuzini, w prowincji Mpumalanga. Lamola podkreślił, że Machel zginął w RPA po spotkaniu w Lusace poświęconym wyzwoleniu uciskanych ludzi w Afryce Południowej i innych krajach.

Według ministra mieszkańcy RPA powinni uznawać ofiary poniesione przez sąsiednie państwa w walce z apartheidem. Zaznaczył, że cenę wolności zapłacili nie tylko mieszkańcy RPA, lecz także kraje sąsiednie, w tym Mozambik.

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Usunięty wpis Mashaby

Mashaba zareagował na nagranie z córką byłego prezydenta Josiną Machel, która mówiła o potrzebie zachowania dziedzictwa ojca. We wpisie polityk stwierdził, że Samora Machel był prezydentem Mozambiku, a nie RPA, oraz że jego ofiary powinny być czczone w Mozambiku. Wpis został później usunięty.

Samora Machel, jeden z przywódców walki wyzwoleńczej i pierwszy prezydent niepodległego Mozambiku, zginął 19 października 1986 roku w katastrofie lotniczej w Górach Lebombo w pobliżu Mbuzini, niedaleko granic RPA z Mozambikiem i Eswatini. Wraz z nim zginęły jeszcze 34 osoby, w tym kubańscy lekarze oraz ambasadorowie Zambii i ówczesnego Zairu. Pomnik w miejscu katastrofy otworzył Nelson Mandela w 1999 roku.

W ceremonii w Mbuzini uczestniczyli prezydent Mozambiku Daniel Chapo, pierwsza dama Gueta Chapo, wdowa po Samorze Machelu Graça Machel, ocaleni z katastrofy oraz rodziny ofiar śmiertelnych.

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