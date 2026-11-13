Minister spraw wewnętrznych Pakistanu Mohsin Naqvi zaproponował w Lahore przeprowadzenie referendum, aby poznać stosunek obywateli do utworzenia nowych prowincji lub jednostek administracyjnych. Jak informuje Dawn, urzędnik uważa, że taki krok mógłby ostatecznie rozstrzygnąć długotrwałą debatę na temat zmiany struktury administracyjnej kraju.

Propozycja referendum

Naqvi powiedział, że według większości sondaży utworzenie nowych prowincji mogłoby poprawić zarządzanie. Jego zdaniem, jeśli obywatele poprą tę ideę w referendum, władze powinny przystąpić do jej realizacji. Jednocześnie minister zapewnił, że żadne decyzje nie zostaną podjęte bez konsultacji z partiami politycznymi.

Według Naqviego partie mają różne stanowiska w sprawie reformy administracyjnej, a przeciwnicy tworzenia nowych prowincji powinni zaproponować alternatywne rozwiązania. Wcześniej wielokrotnie opowiadał się za utworzeniem nowych jednostek administracyjnych, twierdząc, że obecny system zarządzania krajem wymaga resetu.

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Stanowiska polityków i oświadczenia o korupcji

Przewodniczący PPP Bilawal Bhutto-Zardari wcześniej wezwał do politycznego resetu i współpracy między rządem a opozycją w obliczu kryzysu gospodarczego. Naqvi powiedział, że jego podejście jest ogólnie zbliżone do stanowiska Bhutto-Zardariego, jednak proponuje on szerszy reset. PPP jednocześnie zdecydowanie sprzeciwia się tworzeniu nowych prowincji w Sindhu.

Minister obrony Khawaja Asif ze swojej strony stwierdził, że Pakistan mógłby mieć do 12 prowincji, gdyby tworzono je według kryterium administracyjnego, a nie językowego, etnicznego czy politycznego. Wiązał potrzebę mniejszych jednostek administracyjnych ze wzrostem liczby ludności oraz koniecznością skuteczniejszego świadczenia usług publicznych.

Naqvi przyznał również, że korupcja jest w kraju powszechna, komentując oskarżenia federalnego ministra Chaudhry’ego Salika Hussaina dotyczące sytuacji w Pendżabie. Osobno odrzucił pogłoski o możliwym zakulisowym porozumieniu dotyczącym założyciela PTI Imrana Khana, oświadczając, że on i członkowie jego rodziny mogą otrzymać jedynie taką ochronę sądową, jaką sądy przyznają zgodnie z ich prawami wynikającymi z prawa.

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