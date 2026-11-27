Holenderski minister handlu zagranicznego Sjoerd Sjoerdsma oświadczył podczas debaty parlamentarnej, że kraj nie pozwoli Stanom Zjednoczonym dyktować mu warunków dotyczących eksportu sprzętu do produkcji chipów do Chin. Chodzi o amerykański projekt ustawy, który może ograniczyć działalność holenderskiej firmy ASML na rynku chińskim.

Ograniczenia dla ASML

Jak podaje Anadolu Agency, Sjoerdsma nazwał tę kwestię sprawą interesu narodowego Niderlandów. Według holenderskiego nadawcy publicznego NOS minister stwierdził, że ograniczenia proponowane w ramach MATCH Act idą „bardzo, bardzo daleko”.

Projekt ustawy może przyznać Waszyngtonowi uprawnienia do określania, jaki sprzęt do produkcji półprzewodników inne kraje mogą dostarczać do Chin. Może również zakazać ASML serwisowania instalacji, które firma już sprzedała chińskim klientom.

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Koordynacja z UE

Według NOS Chiny zapewniają około 30% przychodów ASML. Holenderski rząd lobbuje przeciwko projektowi ustawy, a Sjoerdsma ubiegłego lata odwiedził Waszyngton, aby bronić interesów firmy.

Minister zaznaczył również, że inicjatywa może mieć konsekwencje dla całej Unii Europejskiej. Holenderski rząd współpracuje z Brukselą i przygotowuje się na możliwe przyjęcie dokumentu przez Kongres USA.

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