W Nigerii minister stanu ds. zasobów ropy naftowej i gazu Ekperikpe Ekpo oświadczył, że władze federalne, stanowe i lokalne połączą siły, aby zapewnić przekonujące zwycięstwo partii All Progressives Congress (APC) w wyborach w 2027 roku w stanie Akwa Ibom. Poinformował o tym Premium Times.

Ekpo złożył to oświadczenie na wiecu politycznym w obszarze samorządu lokalnego Etim Ekpo, gdzie przedstawił kandydata APC do Izby Zgromadzenia stanu Akwa Ibom. Powiedział uczestnikom, że okręg wyborczy do parlamentu stanowego, okręgi federalny i senatorski, a także cały stan muszą zapewnić APC wynik „100 na 100”.

Oświadczenie ministra

Urzędnik podkreślił, że przemawia jako minister federalny, i zadeklarował zamiar połączenia „federalnej siły” z możliwościami władz stanowych i samorządu lokalnego. Nie wyjaśnił, co dokładnie rozumie przez takie połączenie ani w jaki sposób ma ono zostać przeprowadzone.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rzecznik ministra, Louis Iba, nie odpowiedział na prośbę Premium Times o wyjaśnienie znaczenia tej wypowiedzi. Redakcja zaznacza, że przeczytał wiadomość w WhatsAppie, lecz nie odpowiedział ani na nią, ani na późniejsze przypomnienie i telefon.

Wcześniejsze wypowiedzi

We wrześniu przedstawiciel APC w Akwa Ibom i starszy adwokat Nigerii Emmanuel Enoidem stwierdził, że członek Izby Reprezentantów Clement Jimbo zostanie ponownie wybrany w 2027 roku „czy to się komuś podoba, czy nie”. Jimbo reprezentuje federalny okręg wyborczy Abak/Etim Ekpo/Ika.

Enoidem powiedział później redakcji, że zwracał się przede wszystkim do członków APC, którzy jego zdaniem powinni wspierać kandydatów swojej partii. Jednocześnie uznał prawo wyborców do swobodnego wyboru kandydatów. Premium Times zaznacza, że Ekpo nie groził bezpośrednio przemocą, lecz jego słowa wzbudziły pytania o neutralność instytucji państwowych przed wyborami.

Czytaj nas na