Niemiecki minister ds. cyfryzacji Karsten Wildberger oświadczył w Berlinie, że samo nabycie platformy nie wystarczy, aby europejski biznes TikToka przeszedł pod kontrolę europejskich inwestorów. Jak zaznaczył, do Europy muszą trafić również technologie zapewniające jej działanie.

Nie tylko platforma

Jak informuje Politico Europe, Wildberger nazwał inicjatywę interesującą, jednak podkreślił, że należy ustalić, co dokładnie Europa mogłaby uzyskać w ramach potencjalnej umowy. Zaznaczył, że chodzi nie tylko o dostęp do usługi, lecz także o możliwości technologiczne stojące za nią.

Zdaniem ministra do Europy powinny trafić technologie związane z reklamą, analizą danych i doświadczeniem użytkownika. Podważył zasadność zakupu platformy, jeśli te kluczowe procesy technologiczne pozostaną poza Europą.

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Plany inwestorów i kwestie prawne

Wildberger zaznaczył, że ByteDance, pekińska spółka macierzysta TikToka, musi najpierw zgodzić się na umowę z europejskimi inwestorami. Następnie strony będą musiały ustalić, które części platformy i jej technologii mogą zostać przekazane. Jednocześnie nie wykluczył europejskiego rozwiązania, jeśli transfer technologii będzie możliwy i znajdą się prywatni inwestorzy.

W miniony piątek Weimer oświadczył w Brukseli, że już rozmawia z europejskimi inwestorami o nabyciu pakietu kontrolnego europejskiego biznesu TikToka. Według niego grupa inwestorów jest gotowa zainwestować od 25 do 30 mld euro. Niemcy i Austria uzasadniły tę inicjatywę obawami dotyczącymi wpływu platformy na europejską demokrację.

Mechanizm realizacji takiego planu pozostaje niejasny. Krytycy wskazują, że obecnie nie ma podstaw prawnych do przymusowej sprzedaży europejskiego biznesu TikToka, a biuro Weimera nie przedstawiło konkretnego planu. Przedstawiciel TikToka nazwał inicjatywę bezpodstawną i oświadczył, że platforma już podlega europejskim regulacjom, w tym aktowi o usługach cyfrowych oraz ogólnemu rozporządzeniu UE o ochronie danych.

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