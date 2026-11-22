Minister obrony Australii Richard Marles odrzucił zastrzeżenia Biura Budżetowego Kongresu USA dotyczące możliwego dodatkowego obciążenia amerykańskich stoczni w związku z dostawami dla Australii atomowych okrętów podwodnych w ramach partnerstwa AUKUS. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Raport o możliwościach produkcyjnych

W raporcie opublikowanym w piątek Biuro Budżetowe Kongresu USA wskazało, że dostawy atomowych okrętów podwodnych dla Australii mogą zwiększyć presję na amerykańskie przedsiębiorstwa stoczniowe, które już zmagają się z trudnościami produkcyjnymi. Urząd zaznaczył, że zwiększenie produkcji w celu zastąpienia okrętów podwodnych sprzedanych Australii spotęguje wyzwania dla Marynarki Wojennej USA i stoczni.

Marles oświadczył, że spodziewa się podobnych raportów w ciągu następnej dekady, jednak nie budzi to jego obaw. Według niego realizacja AUKUS trwa.

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Finansowanie AUKUS i centra danych

Partnerstwo bezpieczeństwa AUKUS, utworzone w 2021 roku przez Australię, USA i Wielką Brytanię, przewiduje współpracę nad rozwojem atomowych okrętów podwodnych dla Królewskiej Marynarki Wojennej Australii. Wielka Brytania zobowiązała się przeznaczyć na projekt 4 mld funtów szterlingów, USA — 17,5 mld dolarów, a Australia zobowiązała się przekazać ponad 30 mld dolarów australijskich.

Oddzielnie Marles umniejszył znaczenie ostrzeżeń prezydenta USA Donalda Trumpa o możliwych znaczących podatkach dla amerykańskich firm z branży sztucznej inteligencji, które będą budować centra danych za granicą. Australijski minister oświadczył, że rozwój takiej infrastruktury w Australii będzie również zgodny z interesami bezpieczeństwa USA, ponieważ koncentracja całej infrastruktury w jednym kraju tworzy podatność.

Australia podpisała w tym tygodniu kierowane przez USA porozumienie dotyczące wykrywania wrażliwych łańcuchów dostaw i ochrony wrażliwych technologii sztucznej inteligencji przed kradzieżą oraz zewnętrzną ingerencją. Według Marlesa porozumienie zachęca także do rozbudowy centrów danych poza USA.

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