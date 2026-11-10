Szef Pentagonu Pete Hegseth podczas briefingu w Pentagonie 10 listopada oświadczył, że uważa wojnę z Iranem za konieczną, mimo jej niepopularności. Odniósł się również do krytyki wiceprezydenta J.D. Vance’a, który wcześniej powiązał wojnę ze znacznymi stratami Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych.

Jak informuje The Hill, Hegseth powiedział, że nie zamierza wymieniać się oskarżeniami z Vance’em, którego nazwał ważnym członkiem zespołu. Jak stwierdził, polityka nie jest jego głównym zadaniem: koncentruje się na pracy resortu obrony i gotowości wojska.

Stanowisko w sprawie wojny

Hegseth poparł stanowisko prezydenta Donalda Trumpa, który oświadczył, że ponownie rozpocząłby wojnę z Iranem, nawet gdyby była niepopularna. Szef Pentagonu powiedział, że zrobiono to, aby Iran nie uzyskał broni jądrowej. Powołał się również na ocenę sekretarza stanu Marca Rubio, według której krok ten mógł być niepopularny, ale konieczny.

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Próba impeachmentu

Briefing Hegsetha był pierwszym w Pentagonie od 189 dni i odbył się po tym, jak republikański kongresmen Thomas Massie 9 listopada przedstawił przeciwko niemu osiem artykułów impeachmentu. Massie oskarżył szefa resortu obrony o naruszenie Konstytucji i innych ustaw podczas amerykańskich operacji wojskowych w Iranie, Jemenie, Wenezueli i regionie Karaibów.

Hegseth nazwał tę inicjatywę farsą i sztuczką, nie wymieniając Massiego z nazwiska. Porównał ją do dwóch procedur impeachmentu przeciwko Trumpowi podczas jego pierwszej kadencji prezydenckiej. Trump później pochwalił Hegsetha w Truth Social za obronę przed inicjatywą Massiego. Oczekiwano, że tego samego dnia członkowie Izby Reprezentantów rozpatrzą krok proceduralny, który miał ustalić, czy osiem artykułów impeachmentu będzie dalej procedowanych.

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