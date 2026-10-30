Minister obrony Japonii Shinjiro Koizumi podczas rozszerzonego spotkania ministrów obrony ASEAN na filipińskiej wyspie Cebu oświadczył, że Tokio nie zrezygnuje z polityki o wyłącznie obronnym charakterze. Wystąpił w obliczu oskarżeń Chin, że Japonia przyspiesza remilitaryzację. Poinformował o tym The Japan Times.

Przegląd dokumentów bezpieczeństwa

Koizumi powiedział, że Japonia do końca roku dokona przeglądu trzech kluczowych dokumentów w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego zmiany mają wzmocnić zdolność kraju do obrony oraz przyczynić się do bezpieczeństwa regionu.

Minister podkreślił, że Japonia będzie nadal trzymać się kursu państwa miłującego pokój, rządów prawa, przejrzystości i poszanowania suwerenności. Zaznaczył również, że aby utrzymać obronną politykę, kraj musi wzmacniać zdolności odstraszania zagrożeń.

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Japońskie Ministerstwo Obrony definiuje to podejście następująco: siła może być użyta wyłącznie w razie ataku, w minimalnym zakresie koniecznym do samoobrony, a kraj ma posiadać jedynie minimalne zdolności niezbędne do samoobrony.

Spór z Pekinem

Obronny kurs Japonii w ostatnich latach stał się przedmiotem dyskusji z powodu rozwoju zdolności kontruderzenia, które przewidują możliwość rażenia baz przeciwnika, a także z powodu rozważania rewizji trzech zasad niejądrowych. Na szczycie Koizumi wspomniał również o kwietniowych zmianach zasad eksportu produktów obronnych, które otworzyły drogę do przekazywania śmiercionośnej broni.

Chińskie Ministerstwo Obrony tego samego dnia potępiło zwiększenie japońskiej obecności wojskowej na południowo-zachodnich wyspach i oświadczyło, że remilitaryzacja Japonii przyspiesza. Koizumi wcześniej odrzucał takie zarzuty, podkreślając pokojową reputację Japonii i oświadczając, że nie zachwieją nią dezinformacja ani manipulowanie informacjami.

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