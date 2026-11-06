Dowódca Sił Zbrojnych USA w Korei generał Xavier Brunson spotkał się w Tokio w Japonii z japońskim ministrem obrony Shinjirō Koizumim. Strony omówiły współpracę obronną sojuszników i państw o podobnych poglądach na rzecz pokoju i stabilności w regionie Indo-Pacyfiku, informuje Korea Herald.

Spotkanie w Tokio

Według japońskiego Ministerstwa Obrony Brunson złożył kurtuazyjną wizytę japońskiemu ministrowi obrony. Oprócz Sił Zbrojnych USA w Korei dowodzi on także Dowództwem ONZ oraz Połączonym Dowództwem Sił Korei Południowej i USA.

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W spotkaniu uczestniczyli również ambasador USA w Japonii George Glass oraz szef Połączonego Sztabu Japońskich Sił Samoobrony generał Hiroaki Uchikura. Japoński resort obrony poinformował o spotkaniu na swoim oficjalnym koncie w serwisie społecznościowym X.

Współpraca obronna

Uczestnicy spotkania potwierdzili znaczenie dalszego wzmacniania współpracy obronnej między sojusznikami i państwami o podobnych poglądach w regionie Indo-Pacyfiku. Japońskie Ministerstwo Obrony nie podało dodatkowych szczegółów dyskusji, w tym nie sprecyzowało, czy podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące Korei Północnej lub trójstronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa Japonii, USA i Korei Południowej.

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