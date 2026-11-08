Minister obrony Izraela Kac: misja dotycząca Iranu nie została zakończona — Asharq Al-Awsat
W Izraelu minister obrony Israel Kac oświadczył, że misja kraju dotycząca Iranu nie została jeszcze zakończona. Wypowiedział te słowa 8 listopada, w niedzielę, podczas ceremonii, informuje Asharq Al-Awsat.
Oświadczenie ministra
Kac powiedział, że Iran próbuje wznowić wysiłki na rzecz uzyskania broni jądrowej. Według niego działania te odbywają się równolegle z innymi działaniami, które określił jako poważne i stwarzające realne zagrożenie dla Państwa Izrael.
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Stanowisko Iranu
Publikacja zaznacza, że Kac powtórzył oskarżenia wobec Teheranu o dążenie do uzyskania broni jądrowej. Iran od dawna zaprzecza, że zamierza stworzyć taką broń. Zatem twierdzenie o próbach wznowienia działań nuklearnych przedstawiono w materiale jako stanowisko izraelskiego ministra. Źródło nie przedstawia dodatkowych dowodów na poparcie oceny Kaca ani odrębnej reakcji strony irańskiej na jego wystąpienie.