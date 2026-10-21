Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył, że każde wystrzelenie rakiet lub dronów w kierunku Izraela doprowadzi do ataków na południowe przedmieścia Bejrutu w Libanie. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Oświadczenia o rozszerzeniu okupacji

Kac oświadczył również, że Izrael może rozszerzyć okupację w kierunku obszarów Nabatieh i Litani, jeśli libańskie ugrupowanie Hezbollah przyłączy się do ataku Iranu. Według niego mieszkańcy wszelkich nowo zajętych terytoriów zostaną ewakuowani, a same obszary zostaną na stałe włączone do tego, co Izrael nazywa swoją strefą bezpieczeństwa w Libanie.

Minister oświadczył także, że Izrael nie wycofa wojsk z południa Libanu, dopóki Hezbollah nie zostanie rozbrojony w całym kraju.

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Zniszczenia i rozmowy w USA

Kac powiedział, że izraelskie siły zniszczyły ponad 60 libańskich wsi, w których znajdowało się 23 tysiące domów. Twierdzi, że miejscowości te były wykorzystywane przez Hezbollah do celów wojskowych. Oświadczył również, że Izrael utworzył na terytorium Libanu strefę bezpieczeństwa o powierzchni 700 kilometrów kwadratowych i przesiedlił około 200 tysięcy mieszkańców.

Jego wypowiedzi padły podczas negocjacji delegacji wojskowych Libanu i Izraela, prowadzonych za pośrednictwem USA w siedzibie Centralnego Dowództwa USA w Tampie na Florydzie. 26 czerwca Liban i Izrael podpisały popierane przez USA porozumienie ramowe, które przewidywało stopniowe wycofanie izraelskich wojsk z terytorium Libanu, rozmieszczenie armii libańskiej oraz rozbrojenie Hezbollahu.

Według agencji od 2 marca Izrael przeprowadza ataki na Liban, w wyniku których tysiące osób zginęły lub odniosły obrażenia, a ponad 1,5 miliona mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Pomimo porozumienia ramowego Izrael kontynuował ataki na południu Libanu i utrzymuje libańskie terytoria, w tym obszary, które kontroluje od dziesięcioleci, a także terytoria zajęte podczas późniejszych wojen i operacji wojskowych.

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