Minister obrony Izraela Israel Kac 26 listopada zagroził rozpoczęciem nowej operacji wojskowej w Strefie Gazy, która, jak powiedział, będzie zakładać przesiedlenie na południe około 1 mln Palestyńczyków. Napisał o tym w serwisie społecznościowym X.

Kac twierdzi, że izraelska armia zniszczyła 70% Strefy Gazy i kontroluje te obszary, w tym Korytarz Filadelfijski wzdłuż granicy Gazy z Egiptem. Kontrolę Hamasu nad pozostałym terytorium nazwał iluzją i oświadczył, że ugrupowanie musi dobrowolnie złożyć broń zgodnie z planem prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącym rozbrojenia Gazy albo zmierzyć się z działaniami izraelskiej armii.

Planowana operacja

Według Kaca operacja „Rydwany Gedeona II” będzie obejmować kolejne przesiedlenie 1 mln mieszkańców Gazy na południe oraz oczyszczenie obszaru według modelu Rafah i Beit Hanun. Oświadczył również, że dla osób, które zechcą wyjechać z Gazy, rzekomo zostaną stworzone warunki do zorganizowanej emigracji, a niezbędna infrastruktura organizacyjna już istnieje.

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Kac zagroził również szefowi biura politycznego Hamasu Chalilowi al-Hajji, który przebywa poza terytoriami palestyńskimi. Według źródła al-Hajja przeżył izraelski atak w Dosze w 2025 roku.

Śmierć urzędnika w Deir al-Balah

Minister oświadczył, że izraelska armia zabiła Chalida Abu Nadę, którego nazwał osobą odpowiedzialną za sprawy gospodarcze i edukacyjne Hamasu w Gazie, a także innego wysokiego rangą przedstawiciela ugrupowania. Lokalne źródła i świadkowie powiedzieli Agencji Anadolu, że 56-letni Chalid Mahmud Abu Nada, wiceminister edukacji w Gazie, zginął wraz ze swoją 49-letnią żoną Abir Mohammed Abu Nadą w wyniku izraelskiego nalotu na mieszkanie w budynku mieszkalnym w Deir al-Balah.

Według Ministerstwa Zdrowia od wejścia w życie porozumienia o zawieszeniu broni w październiku 2025 roku w wyniku izraelskich ataków w Gazie zginęło co najmniej 1 679 Palestyńczyków, a kolejnych 6 100 zostało rannych. Od początku wojny w październiku 2023 roku, według tych danych, zginęło ponad 74 tys. Palestyńczyków, a ponad 176 tys. zostało rannych.

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